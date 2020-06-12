09:18 12.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: ситуация не улучшается, данные на 11 июня

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Украине все еще очень тяжелая. Вторые сутки кряду почти 700 новых случаев заражения.

Коронавирус в Украине: ситуация не улучшается, данные на 11 июня

Общее количество зараженных в стране с начала пандемии подбирается к показателю 30 000. По состоянию на утро 12 июня в Украине зафиксировано 29 753 случая заражения COVID-19. За последние сутки было зафиксировано 683 новых случая. Это второй худший показатель с начала эпидемии. Худший показатель – 689 был зафиксировано вчера, десятого июня.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

За последние 4 часа умерло 16 пациентов, это меньше, чем в предыдущие дни, когда фиксировалось более 20 летальных случаев. С начала пандемии от коронавируса уже умерло 870 человек.

За последние 24 часа 426 человек сумело победить болезнь. В общей сложности 13 567 пациентов победило болезнь. 15316 человек еще болеют, это на 241 больше, чем днем ранее.

Снова больше всего новых случаев зафиксировано во Львовской области – 112. Город Киев на втором месте, там 95 новых случаев заражения. В Винницкой области 81 новый пациент с коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что Киев и еще восемь регионов не готовы ослабить карантин.


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