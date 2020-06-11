12:55 11.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Киев и еще восемь регионов не готовы ослабить карантин: где плохая ситуация

Сразу восемь областей и город Киев не отвечают всем необходимым критериям для снятия очередных ограничений в рамках выхода страны из карантина.

Киев и еще восемь регионов не готовы ослабить карантин: где плохая ситуация

В Волынской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях, а также в столице Украины нормы не позволяют перейти на следующий этап снятия карантина.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Так в Киеве нормам не отвечает нормам показатель инцидентности, такая же ситуация в В Волынской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях. То есть только один из трех показателей не соответствует норме. Хуже всего ситуация в Черновицкой области, там при норме 12 этот показатель составляет 34,62. Буквально в шаге от номы находится Тернопольская область, там при норме тех же 12, показатель инцидентности составляет 12,43.

Высокая инцидентностью – это показатель новых случаев коронавирусной инфекцииВ за последние 7 дней на 100 тыс. населения.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировано почти 700 новых случаев заражения, это новый рекорд с начала эпидемии.


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