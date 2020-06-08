18:35 08.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Еще одна страна полностью победила коронавирус: где уже нет COVID-19

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила в понедельник, 8 июня, о прекращении распространения коронавируса в стране после выздоровления последнего из зараженных людей. Премьер-министр также объявил, что все ограничения будут сняты, за исключением пограничного движения.

Еще одна страна полностью победила коронавирус: где уже нет COVID-19

Ардерн объявила на пресс-конференции, что ни один из 40 000 тестов на коронавирус, проведенные в Новой Зеландии за последние 17 дней, не дал положительного результата.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

"Мы уверены, что ликвидировали передачу вируса в Новой Зеландии на данный момент. Но ликвидация не является одним моментом времени, нам нужны постоянные усилия", - сказал глава правительства. Она добавила, что убеждена, что "почти наверняка" появятся новые случаи заражения в Новой Зеландии, но тогда страна будет более готова контролировать распространение коронавируса.

Правительство в Веллингтоне решило, что со вторника, 9 июня, ограничения будут сняты, включая запрет на публичные собрания, но ограничения на приграничное движение останутся в силе.

"Хотя наша работа еще не закончена, мы, безусловно, достигли цели", - отметила политик.

Ранее мы сообщали, что в Италии зафиксировано новая вспышка коронавируса.


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