09:09 29.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украина готовится ко второй волне коронавируса: будет ли снова тотальный карантин

Если в Украине наступит вторая волна коронавирусной инфекции Министерство здравоохранения будет использовать другую стратегию борьбы с вирусом.

Украина готовится ко второй волне коронавируса: будет ли снова тотальный карантин

Заместитель министр здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что страна уже готовится к второй волне, ведь все может пойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний. Он отметил, что стратегия борьбы будет заключаться в том, чтобы не использовать тотальный карантин по всей стране.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Мы должны готовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить тотальный карантин. Когда мы в первый раз заходили в тотальный карантин, мы постепенно ослабляем мероприятия... Этот опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, когда будет вторая волна", - отметил Ляшко в эфире телеканала "Прямой".

Также он добавил, что сейчас нужно сделать все, чтобы не допустить слияния различных инфекций. Нельзя допустить, чтобы грипп и коронавирус циркулировали вместе.

Он также отметил, что на данный момент можно говорить о сезонности коронавируса, ведь есть все признаки этого.

Ранее мы сообщали, что по данным Национальной академии наук Украина прошла пик заболеваемости на COVID-19.


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