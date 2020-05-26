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Вторая волна коронавируса: почему нужно бояться худшего сценария

Эксперт ВОЗ Майк Райан Второй предупредил, что второй пик эпидемии коронавируса может наступить во время обычного сезона гриппа, что усложнит борьбу с болезнями. По его мнению, нельзя предполагать, что из-за того, что "болезнь находится в фазе спада", не стоит готовиться ко второй волне через несколько месяцев.

Вторая волна коронавируса: почему нужно бояться худшего сценария

Во время пресс-конференции д-р Майк Райан, исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, заявил, что в настоящее время мы "находимся в середине волны по всему миру".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

По его мнению, нужно В учитывать тот факт, что количество пациентов может увеличиться в любое время. Он объяснил, что нельзя предполагать, что только потому, что "болезнь находится в фазе спада", нельзя готовиться ко второй волне через несколько месяцев. Райан предупредил, что во время обычного сезона гриппа может наступить второй пик или волна, "которая усложнит борьбу с болезнями".

Мария Ван Керхове, эпидемиолог ВОЗ, сказала: "Все страны должны оставаться в состоянии боевой готовности". "Все страны должны быть готовы к быстрому выявлению случаев заболевания, даже страны, которые успешно борются с эпидемией", - добавила она.

Напомним, что по последним данным в Украине более 21 500 подтвержденных случаев COVID-19.


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