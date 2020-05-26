09:28 26.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: обновленная статистика за 26 мая

Появилась обновленная информация по поводу количества зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Украине. За последние сутки зафиксировано более 300 новых случаев.

Коронавирус в Украине: обновленная статистика за 26 мая

Так по состоянию на утро 26 мая в Украине зарегистрировано 21 564 случая COVID-19.В  За последние сутки было зафиксировано 339 новых случаев заболеваемости. В тоже время 21 пациент умер за последние 24 часа.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"За минувшие сутки заболели 339 человек, из них 35 детей и 71 медработник. Были госпитализированы 116 человек. Зафиксирован 21 летальный случай. Выздоровел 341 человек. Хочу отметить, что количество выздоровевших больше, чем количество заболевших", - заявил на сегодняшнем брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего случаев заражения за последние сутки было зафиксировано в городе Киеве – 58 случаев, во Львовской области – 45 случаев и в Ровенской области – 41 случай.

В общей сложности заболело уже 4 183 медицинских работника и 1 581 ребенок. С начала эпидемии выздоровели 7 575 человек, из них 1 913 медработников. За прошедшие сутки было проверено 9 653 исследований методом ПЦР.

Ранее мы сообщали о том, безопасно ли ездить в метро после карантина.


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