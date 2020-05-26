11:40 26.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Что в Украине откроют с первого июня: тогда наступит следующий этап смягчения ограничений

Уже менее чем через неделю, первого июня, должен начаться следующий этап выхода Украины из карантина. Что же будет отрыто в стране и возобновит работу на этом этапе.

Что в Украине откроют с первого июня: тогда наступит следующий этап смягчения ограничений

Главный санврач страны Олег Ляшко на сегодняшнем брифинге, 26 мая, рассказал о том, что с первого июня должны открыться бассейны, спортивные залы, а также должны заработать межобластные железнодорожные и автомобильные перевозки.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"С 1 июня, если будут достигнуты определенные индикаторы эпидемиологической ситуации, планируется открытие бассейнов и спортзалов, также посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например – начнут работу автошколы. Также с 1 июня планируется запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автомобильным транспортом", - отметил Ляшко.

Он отметил, что уже в ближайшее время будут опубликованы рекомендации для спортзалов и бассейнов по поводу противоэпидемических норм, которые нужно будет соблюдать, если владельцы отроют такие заведения.

Отмечается, что ранее бассейны не должны били отрыться с первого июня, но ситуация с коронавирусом позволяет это сделать в отдельных регионах начиная с первого дня лета.

Ранее мы сообщали, что стала известна дата полного открытия ресторанов.


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