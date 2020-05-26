10:40 26.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Когда рестораны и кафе заработают на полную: стала известна дата

Хотя кафе и рестораны уже возобновили работу на данный момент они могут только выдавать еду на вынос или размещать клиентов на летних террасах.

Когда рестораны и кафе заработают на полную: стала известна дата

Министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге, 26 мая, рассказал, когда заведения общественного питания смогут заработать на полную. Он отметил, что рестораны и кафе смогут принимать клиентов в залах после 10 июня, однако это станет возможным только в том случае, если ситуация с коронавирус не ухудшится.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Если мы говорим о кафе и ресторанах, сейчас возможна работа открытых террас. Кроме того, работа "на вынос". Что касается полноценной работы ресторанов и кафе – это возможно, начиная с 10 июня", - заявил Степанов, отвечая на вопрос о том, почему нельзя полностью отрыть рестораны и кафе, вед общественный транспорт уже работает на полную.

Он добавил, что в плане выхода страны из карантина четко прописаны все критерии и шаги по открытию заведений общепита. Также Степанов добавил, что прямо сейчас открыть такие заведения не позволяет эпидемиологическая ситуация в Украине.

Напомним, что по последним данным в Украине зафиксировано более 21 500 случаев заболевания COVID-19.


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