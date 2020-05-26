Когда рестораны и кафе заработают на полную: стала известна дата

Хотя кафе и рестораны уже возобновили работу на данный момент они могут только выдавать еду на вынос или размещать клиентов на летних террасах.
Министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге, 26 мая, рассказал, когда заведения общественного питания смогут заработать на полную. Он отметил, что рестораны и кафе смогут принимать клиентов в залах после 10 июня, однако это станет возможным только в том случае, если ситуация с коронавирус не ухудшится.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.
"Если мы говорим о кафе и ресторанах, сейчас возможна работа открытых террас. Кроме того, работа "на вынос". Что касается полноценной работы ресторанов и кафе – это возможно, начиная с 10 июня", - заявил Степанов, отвечая на вопрос о том, почему нельзя полностью отрыть рестораны и кафе, вед общественный транспорт уже работает на полную.
Он добавил, что в плане выхода страны из карантина четко прописаны все критерии и шаги по открытию заведений общепита. Также Степанов добавил, что прямо сейчас открыть такие заведения не позволяет эпидемиологическая ситуация в Украине.
Напомним, что по последним данным в Украине зафиксировано более 21 500 случаев заболевания COVID-19.