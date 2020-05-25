Когда Турция откроет свою границу для украинцев: стала известна дата

В тоже время появилась неофициальная дата открытия границ для иностранцев в Турции. Предварительно уже с 15 июня украинцы смогут полететь на пляжный отдых в эту страну. Подобную информацию подтвердили в Министерстве туризма Турции. Там отметили, что внутренний туризм там должны запустить к концу мая, а к середине июня уже должны открыть границы для иностранцев. При этом отмечается, что все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в Украине и в Турции.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

На данный момент большие туристические операторы уже предлагают туры в Турцию после 15 июня. Отметим, что сектор туризма очень важен для Турции. Он аккумулирует до 12 процентов экономики страны.

Также известно, что турецкие отели решили пока не отменять популярную систему "all-inclusive", хотя слухи об этом ходили.

Ранее мы сообщали, какие страны отроют свои границы для украинских туристов.