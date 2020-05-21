Сразу три министра отправились в украинский Ухань: что там происходит

В Черновицкую область, в которой самое большое количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Туда отправилось Министр здравоохранения Максим Степанов, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Мы отправляемся с рабочей поездкой в ​​Черновицкую область. Это будет визит сразу трех министров: министра внутренних дел, министра Кабинета министров и министра здравоохранения Черновицкая область – регион, который больше всего страдает от коронавируса. На сегодняшнее утро из 19 706 больных – 2 842 человека заболели именно в Черновицкой области", - отметил Степанов.

Он также добавил, что на нужно оценить всю ситуацию уже на месте. Он отметил, что нужно пообщаться с врачами и другими медицинскими сотрудниками и выяснить, что им необходимо в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также Степанов отметил, что хочет оценить перспективы второго этапа медицинской реформы в области.

Ранее мы сообщали, что в Украине почти 20 000 подтвержденных случаев COVID-19.