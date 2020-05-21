11:12 21.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Коронавирус в мире: число зараженных преодолело новый барьер

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило пять миллионов, причем в Латинской Америке опережает число новых случаев в США и Европе - согласно докладу, подготовленному Reuters. Более 326 тысяч людей умерли от болезни.

Коронавирус в мире: число зараженных преодолело новый барьер

Подчеркивается, что это означает значительные изменения в развитии пандемии, которая началась в январе в Китае, а затем привела к резкой волне заболеваемости в Европе и США.

Об этом пишет УРА-Информ.

На Латинскую Америку приходится около 1/3 из 91 000 новые случаи обнаруженных на этой неделе. На Европу и США пришлось чуть более 20% соответственно.

Большинство новых случаев были обнаружены в Бразилии, хотя в этой стране проводится сравнительно мало тестов на вирус. Поэтому предполагается, что фактическое количество инфицированных в этой стране намного выше. Бразилия уже обогнала Германию, Францию ​​и Великобританию, став третьей по распространению пандемии страной в мире после США и России.

Согласно исследованию Reuters, пять миллионов случаев заболевания менее чем за шесть месяцев означают, что течении этого периода больше людей заразились коронавирусом, чем гриппом за весь год.

В Украине зафиксировано почти 20 000 случаев заражения COVID-19.


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