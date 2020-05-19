17:17 19.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Первый пошел: какая страна готова восстановить с Украиной регулярное авиасообщение

Несмотря на действия карантина практически во всех Европы многие украинцы все-таки намерены этим летом поехать за границу на море.

Первый пошел: какая страна готова восстановить с Украиной регулярное авиасообщение

Одним из вариантов отдыха за границей этим летом для украинцев может стать Грузия. Эта страна с первого июля намерена возобновить регулярные международные рейсы. Об этом сообщал на своей странице в Телеграм министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Министр отметил, что такую информацию он получил от министра экономики и устойчивого развития Грузии Натиеи Турнавы.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Мы готовы быстро и синхронно действовать, чтобы в координации с министерствами иностранных дел обеих стран возобновить регулярные пассажирские авиаперевозки. Украинские авиакомпании уже обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты", - написал Криклий.

Отметим, что на данный момент границы Европейского Союза и многих других стран остаются закрытыми. Европейский Союз никого не пускает на свою территорию в качестве туристов до 15 июня, и пока не понятно продлят ли этот срок дальше или нет.

Ранее мы сообщали, что 15 июня Польше может открыть границы. Однако неизвестно, будут ли они открыты для украинцев или только для граждан ЕС.


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