15:07 18.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Когда Польша откроет границы: стала известна дата

Ядвига Эмилевич, заместитель премьер-министра и министр развития Польши, назвала вероятную дату открытия границ. Однако она отметила, что этот термин взят "с большим запасом", и все будет зависеть от того, каким будет дальнейшее развитие эпидемии коронавируса в Польше.

Когда Польша откроет границы: стала известна дата

Ядвига Эмилевич была гостем программы "Все о коронавирусе" на телевидении Polsat News, где она отвечала на вопросы зрителей. Одним из них был вопрос открытия границ. Вице-премьер заявил, что предварительные заявления многих европейских стран показывают, что они хотят открыть свои границы 15 июня. Польша имеет аналогичный план.

- Мы также предполагаем, что если ситуация будет развиваться не такими быстрыми темпами, как сейчас, то после 15 июня можно будет открыть границы. Я говорю это с большой осторожностью, - сказала Ядвига Эмильевич.

Об этом пишет УРА-Информ.

Отвечая на вопрос о возможности создания туристической зоны с соседними странами у министра развития, она сказала, что правительства разных стран уже говорят об этом.

- Если страны, граничащие с нами, имеют контролируемую эпидемическую ситуацию, имеют определенные стандарты безопасности и гигиены, аналогичные нашим, и готовы открыться для нас, тогда мы должны применять принципы партнерства, - сказала Эмилевич.

Ранее мы сообщали, что в ближайшее время свои границы должна открыть Италия.


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