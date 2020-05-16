13:38 16.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Коронавирус в Италии: страна открывает границы

С понедельника (18 мая) итальянцы смогут свободно перемещаться по региону, в котором они живут, а с 3 июня - по стране и за рубежом. Правительство Италии издало указ по этому вопросу.

Коронавирус в Италии: страна открывает границы

Документ, принятый Советом министров вчера вечером, дает итальянцам гораздо большую свободу передвижения, чем раньше. Он также содержит положение о том, что в любое время государственные или региональные власти могут ввести ограничения до следующего воскресенья. Это может произойти, если число новых коронавирусных инфекций серьезно увеличится.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Rai.

С 3 июня итальянцы смогут свободно перемещаться не только по всей стране, но и смогут выезжать за ее пределы. Любые ограничения на поездки за границу могут быть введены только центральными властями - в случае тревожной эпидемиологической ситуации в данной стране или на основании ограничений, вытекающих из правил Европейского союза и международных обязательств.

Италия закрыла свои границы более двух месяцев назад, она была первой европейской страной, которая ввела такие ограничения. На сегодняшний день от коронавируса погибло более 31 тысячи итальянцев.

Ранее мы сообщали, что первая страна Европы полностью победила коронавирус.


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