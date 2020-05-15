Они победили коронавирус: первая страна Европы одолела пандемию

Янша сказала, что Словения лучше всех справилась с эпидемией во всем ЕС и находится в лучшем санитарном положении. За прошедшую неделю в двухмиллионной стране было выявлено только 15 новых случаев заражения, и только 36 из 1465 инфицированных остаются в больницах.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на BBC.

Несмотря на объявление об окончании эпидемии, в стране все еще будут действовать некоторые ограничения, в том числе порядок ношения масок в общественных местах и ​​запрет на проведение собраний. С пятницы границы страны были открыты для путешественников из других стран Европейского Союза. Туристы из других стран должны пройти карантин на 14 дней. Ранее были открыты, среди прочего торговые центры и отели.

Объявление об окончании эпидемии означает, что правительственная программа экономической помощи не будет автоматически продлена до конца июня и может прекратить действие в конце этого месяца.

Ранее мы сообщали, которые страны первыми откроются для украинцев.