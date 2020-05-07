Коронавирус в Украине: снова более 500 новых случаев за сутки

Так по состоянию на утро седьмого мая в стране 13 691 подтверждённый случай COVID-19. Только за последние сутки было зафиксировано снова более 500 новых случаев. Коронавирусная инфекция подтвердилась у 507 пациентов. Число летальных случаев в Украине увеличилось до 340. В тоже время полностью излечилось от болезни 2 396 человек.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

На первой строчке по количеству подтвержденных случаев Черновицкая область. Там уже более 2000 подтвержденных случаев. В общей сложности у 2048 человек подтвердился COVID-19. В городе Киеве 1675 подтвержденных случаев. Столица на втором месте по количеству зараженных.

На третьем месте Ивано-Франковская область. Там коронавирусная инфекция подтвердилась в 1055 подтвержденных случаях. В Тернопольской области COVID-19 подтвердился у 951 пациента. В Киевской области 916 подтвержденных случаев.

В общей сложности в стране исследовано 151 569 образцов методом ПЦР. 1182 подозрения еще находятся на проверке в лабораториях.

Ранее мы сообщали, что карантин в Украине продлят и после 22 мая.