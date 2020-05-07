09:16 07.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244613:labazovych

Коронавирус в Украине: снова более 500 новых случаев за сутки

В Украине продолжает увеличиваться число больных, которые заразились коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Украине: снова более 500 новых случаев за сутки

Так по состоянию на утро седьмого мая в стране 13 691 подтверждённый случай COVID-19. Только за последние сутки было зафиксировано снова более 500 новых случаев. Коронавирусная инфекция подтвердилась у 507 пациентов. Число летальных случаев в Украине увеличилось до 340. В тоже время полностью излечилось от болезни 2 396 человек.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

На первой строчке по количеству подтвержденных случаев Черновицкая область. Там уже более 2000 подтвержденных случаев. В общей сложности у 2048 человек подтвердился COVID-19. В городе Киеве 1675 подтвержденных случаев. Столица на втором месте по количеству зараженных.

На третьем месте Ивано-Франковская область. Там коронавирусная инфекция подтвердилась в 1055 подтвержденных случаях. В Тернопольской области COVID-19 подтвердился у 951 пациента. В Киевской области 916 подтвержденных случаев.

В общей сложности в стране исследовано 151 569 образцов методом ПЦР. 1182 подозрения еще находятся на проверке в лабораториях.

Ранее мы сообщали, что карантин в Украине продлят и после 22 мая.


Поделиться

Читайте также:
 
Стала известна зарплата Зеленского за первый год: сколько получил президент Нарезное оружие для охоты Карантин сделал то что нужно было в Украине: мнение эксперта Харьков идет против Киева: борьба за метро нарастает
Проишествия
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив