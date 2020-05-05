Шмыгаль рассказал, будет ли продлен карантин в Украине после 22 мая

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил информацию о том, что карантинные меры могут продлить даже до лета.

"Скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продлен и далее со следующими этапами ослаблений, если это позволит сделать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом", – цитирует Шмыгаля Ура-Информ со ссылкой на Радио Свобода.

Также премьер отметил, что 11 мая в стране будет ослабление карантина, так как девятого числа должен закончиться пик или плато заболеваемости, которое в Украине началось, по данным экспертов, третьего мая.

"С 11 мая надеемся на начало уменьшения количества заболевших и начало этапа, когда количество выздоровевших людей будет преобладать", - отметил глава Правительства.

Шмыгаль добавил, что фактически с 11 мая будет начинаться завершение карантина в Украине в рамках медицинских терминов.

Ранее представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан заявил, что карантин могут продлить даже до сентября.