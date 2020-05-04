Лукашенко не парится по поводу коронавируса в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он не беспокоится ситуацией с COVID-19 в его стране. Он считает, что ситуации с пневмониями намного важнее, чем коронавирусная инфекция.

"Уже почти 1 тыс. человек погибли от алкоголя и самоубийств. От ковида — 97. Вот и считайте... Если откровенно, анализируя все вот эти вот ваши "простыни", которые вы мне присылаете каждое утро и вечер, я особо не парюсь по поводу выявленных коронавирусных больных", - цитирует Лукашенко Ура-Информ со ссылкой на БелНовости.

Лукашенко отметил, что чем больше проводится тестов, тем больше получается больных. При этом он добавил, что только 9 процентов тестированных сдают положительный тест на COVID-19.

"Так вот, что меня больше всего настораживает и я меньше переживаю за вот эти выявляемые заболевания: не всегда тесты дают точные показатели. И уже мне из разных мест – из больниц, из лабораторий, приходит эта информация", - отметил президент Белоруссии.

Ранее мы сообщали, что в Украине от COVID-19 умерло более 300 человек.