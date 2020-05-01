11:01 01.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Степанов предупредил украинцев перед возможной второй волной коронавируса

Несмотря на то, что похоже в Украине на данный момент так и не начался пик заболеваемости на коронавирус и статистика весьма ровная нельзя недооценивать болезнь.

Степанов предупредил украинцев перед возможной второй волной коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что нельзя слишком рано снимать карантинные меры из-за того, что можно попасть под вторую волну коронавирусной инфекции. Он отметил, что благодаря тому, что Украина ввела весьма быстро карантин, удалось контролировать общую нагрузку и избежать чрезмерной нагрузки на больничную систему.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Reuters.

"Правительство не может открыть все и поставить под угрозу все население Украины, потому что тут же произойдет большая вспышка и пик развития этой болезни. Даже после снятия карантина есть некоторые вещи, которые нам все равно придется соблюдать, например, все, что связано с личной дезинфекцией, защитой, всем, что касается рукопожатия", - сказал Степанов.

Степанов сказал, что его больше всего беспокоит высокий уровень заражения среди врачей - примерно пятая часть всех случаев.

"В целом, заболеваемость медицинских работников - моя самая большая головная боль. И я очень переживаю по этому поводу", - сказал Степанов.

По последним данным в Украине уже почти 11 000 подтвержденных случаев COVID-19.


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