12:33 30.04.2020 | Культура | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Украине отменили крупнейший музыкальный фестиваль: стала известна причина

Эпидемия коронавируса и введенные карантинные меры продолжают вносить коррективы в проведение различных мероприятиях, концертов и спортивных событий, как в Украине, так и по всему миру.

В Украине отменили крупнейший музыкальный фестиваль: стала известна причина

Один из самых известны и самых крупных музыкальных фестивалей Украины Atlas Weekend в этом году не состоится. Он был перенесен на следующий год и состоится в период с шестого по 11 июня 2021 года.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на официальную страницу фестиваля.

"Из-за независящих от нас обстоятельств Atlas Weekend перенесен на следующий год. В связи с пандемией COVID-19 мы не можем подвергать риску гостей, команду и артистов фестиваля, проводя его этим летом", - отмечают организаторы фестиваля.

Организаторы Atlas Weekend отмечают, что биллеты, которые были приобретены на фестиваль этого года смогут использовать их и в следующем году. Те, кто не сможет присутствовать на Atlas Weekend 2021 смогут получить деньги за купленные билеты. В ближайшее время организаторы опубликуют инструкцию, как вернуть деньги.

Организаторы также отметили, что до последнего надеялись, что фестиваль состоится в этом году.

Ранее мы сообщали, что репортер забыл надеть штаны во время выхода в прямой эфир.


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