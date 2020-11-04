08:22 04.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Байден обратился к американцам после выборов: есть надежда

Кандидат от демократов в президенты США Джо Байден после закрытия избирательных участков обратился к американцам.

Байден обратился к американцам после выборов: есть надежда

"Я здесь, чтобы сказать вам сегодня, что мы верим в победу на этих выборах", - сказал кандидат от демократов, выступая в Уилмингтоне. Результаты голосования на выборах в США еще не известны. "Мы в порядке, мы в нужном месте", - сказал Байден.

Об этом пишет УРА-Информ.

3 ноября американцы выбирали своего президента. Соперничество идет между кандидатом от демократов Джо Байденом и действующим президентом Дональдом Трампом. После многочасового подсчета голосов остается неизвестным, кто станет следующим президентом США. Чтобы выиграть выборы, нужно набрать 270 голосов избирателей.

Джо Байден явился своим избирателям в среду перед часом ночи по местному времени в Уилмингтоне, штат Делавэр "Мы чувствуем себя неплохо", - сказал он.

Байден отметил, что "результатов не будет до утра (американского времени)". - Но, как я уже сказал, не мне или Дональду Трампу объявлять, кто победил на выборах. Это решение американского народа, - добавил он.

Ранее мы сообщали, когда могут стать известны окончательные результаты выборов.


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