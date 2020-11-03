Президентские выборы в США: когда мы узнаем победителя?

Официальный результат выборов в США не будет опубликован до 14 декабря, когда соберется коллегия выборщиков. Однако это не значит, что придется ждать победителя полтора месяца.

Об этом пишет УРА-Информ.

По завершению голосования, спустя несколько часов информационное агентство AP и основные американские телеканалы предоставляют свои прогнозы результатов по штатам. Они основаны на текущих частичных результатах и ​​опросах. Эти прогнозы широко считаются достоверными, и именно на их основе один кандидат объявляет о своей победе, а другой - о своем поражении. Так было четыре года назад, когда Дональд Трамп произнес свою триумфальную речь в среду утром по украинскому времени.

Однако в 2020 году все может быть немного иначе, и это связано с эпидемией коронавируса и массовым заочным голосованием американцев. Трамп уже заговорил о масштабных фальсификациях.

Поэтому, особенно в случае небольших различий между кандидатами в отдельных штатах, можно ожидать судебных баталий, направленных на подрыв результатов голосования. Если результат по стране будет с минимальным перевесом одного кандидата, то победителя можно будет определить только по результатам судебных процессов. Это может занять несколько недель.

Ранее мы сообщали, что Байден опережает Трампа в опросе перед выборами.