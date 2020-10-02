Украина также введет санкции против Беларуси

В свою очередь Украина намерена также внести санкции против соседнего государства. Об этом уже обсуждают украинские власти.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

"Наш источник из Офиса Президента сообщает, что Украина введет санкции против Беларуси. Источник дополняет, что МИД Украины сейчас рассматривает вариант поддержать санкции ЕС, хотя многие в ОП против такого развития событий, но западное лобби "давит" на украинских дипломатов и чиновников ОП", - сообщает телеграм канал.

На данный момент не раскрываются детали какими имено могут быть санкции в отношении Беларуси и когда именно Украина может о них официально заявить. Однако скорее всего это произойдет уже в ближайшее время.

Ранее в Минске власти резко отреагировали на санкции, которые были приняты ЕС в отношении белорусских топ-чиновников и должностных лиц. В ответ действующая власть тоже ввела санкции против Евросоюза.