12:34 02.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Беларусь разрывает дипотношения с ЕС: Минск вводит ответные санкции

В Минске власти резко отреагировали на санкции, которые были приняты ЕС в обношении белорусских топ-чиновников и должностных лиц. В ответ действующая власть тоже ввела санкции против Евросоюза. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на заявление МИД Беларуси.

Беларусь разрывает дипотношения с ЕС: Минск вводит ответные санкции

В документе сказано, что в Беларуси не собираются публиковать список лиц против которых будут действовать санкции со стороны Беларуси, но они отметили, что санкции будут действовать и на территории интеграционных объединений в которые входит Беларусь.

Также власти РБ добавили, что если и в дальнейшем ЕС продолжит вводить санкции, то это приведет к выходу Беларуси из совместных проектов и программ. Также в РБ будут вынуждены пересмотреть сохранять ли с государства-членами ЕС дипломатические отношения.

"Вместо выстраивания новых визовых заборов призываем Европейский союз открыть границы для всех белорусов, а не только для "сепарированных" вами", - написано в заявлении белорусского МИД.

В ведомстве подчеркнули, что в ЕС угрожают пересмотром отношений с РБ, в Беларуси тоже готовы на такой шаг. Также правительство будет незамедлительно реагировать на любые, по их мнению, неадекватные действия со стороны ЕС. В МИД добавили, что белорусскому государству не выйдет навязать представителей государства извне.

"Судьба таких структур печальна - еще не стартовав, они оказываются на обочине исторического процесса", - добавили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее стало известно, что в первый день саммита в Брюсселе лидеры ЕС договорились об общем подходе к Турции и поддержке Греции и Кипра в их спорах с Анкарой. Это разблокировало санкции, которые Евросоюз хочет наложить на представителей белорусского режима. Ограничения должны быть официально приняты в пятницу.


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