Мелания Трамп рассказала о состоянии здоровья после позитивного тест на COVID-19

"Мы пройдем через это вместе", - написал в Твиттере Дональд Трамп, объявив о положительных результатах теста на COVID-19.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Как и многие американцы в этом году, мы с президентом также находимся дома в карантине после положительного результата теста на COVID-19. У нас все в порядке, и мы перенесли все запланированные встречи. Пожалуйста, убедитесь, что вы в безопасности, и тогда мы продолжим вместе", - написала Мелания Трамп в Twitter.

Врачи сообщают, что у президентской четы все хорошо и о безопасности сотрудников Белого дома позаботятся медицинские службы. Более того - Трамп и его жена продолжат исполнять свои обязанности, только после карантина. Президенту США 74 года, его жене - 50.

Ранее тест на COVID-19 дал положительный результат у советницы Трампа Хоуп Хикс. Она была в самолете Air Force One, когда президент направлялся на дебаты во вторник (29 сентября) в Кливленде, штат Огайо, и на митинг в среду (30 сентября) в Миннесоте.