Дональд Трамп и его жена заразились коронавирусом

В своем твите президент собщил: "Сегодня вечером у нас с Меланией выявили положительный результат теста на COVID-19. Мы немедленно начнем карантин и процесс восстановления. Мы пройдем через это ВМЕСТЕ!".

Об этом пишет УРА-Информ.

Ранее тест на COVID-19 давал положительный результат у советницы Трампа ХоупВВ Хикс. Она была в самолете Air Force One, когда президент направлялся на дебаты во вторник (29 сентября) в Кливленде, штат Огайо, и на митинг в среду (30 сентября) в Миннесоте.

Несколько месяцев назад несколько сотрудников Белого дома, в том числе сотрудники секретной службы, дали положительный результат на вирус после митинга Трампа. Один из личных дворецких президента Трампа, который работает в Западном крыле, обслуживая президента, также был заражен. Однако это первый раз, когда президент объявил о том, что он вынужден отправиться на карантин.

Ранее Трамп заявил, что именно он выиграл дебаты у Джо Байдена.