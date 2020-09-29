Бывший премьер-министр Украины покинул страну

Первый глава Правительства при президентстве Владимира Зеленского Алексей Гончарук рассказал, что ближайшие несколько месяцев проведет в США. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Следующие месяцы проведу в Северной Америке. Преимущественно в Вашингтоне. Там будет происходить много важного, что непосредственно будет влиять и на Украину. Еще один важный фронт работы для будущего нашей страны. Да и давно хотел посмотреть на Украину с расстояния. Иногда так общую картину видно значительно лучше, потому что когда находишься в потоке нашего ежедневного политического трэша часто эмоции берут верх", - написал Гончарук.

При этом бывший глава Правительства не уточнил, чем именно будет заниматься в США. Вполне возможно там он будет работать в организации Eurasia Center - ответвление Атлантического совета США (Atlantic Council). Именно в этой организации он недавно получил должность.