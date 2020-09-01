15:16 01.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Бывший премьер Алексей Гончарук нашел себе новую работу

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук наконец-то нашел себе новое место работы.

Бывший премьер Алексей Гончарук нашел себе новую работу

Экс-глава Правительства, оплсе практически шести месяцев без работы, получил должность в организации Eurasia Center - ответвление Атлантического совета США (Atlantic Council).ВВ О том, что новым сотрудником компании стал Гончарук сообщила сама организация в на своей странице в Твиттере.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

"Атлантический совет Eurasia Center имеет честь объявить, что Алексей Гончарук присоединится к нам как новый заслуженный сотрудник. Будучи премьер-министром Украины с 2019 по 2020 год он возглавлял правительство, которое было ориентировано на проведение реформ. Мы рады приветствовать его в нашей команде", - говорится в сообщении организации.

Сам же Гончарук также отреагировал на эту информацию и написал, что рад присоединиться к организации и отметил, что надеется на "плодотворное и конструктивное сотрудничество" с Еurasia Center.

Стоит отметить, что Eurasia Center специализируется на международных отношениях и аналитике.

Ранее Гончарук дал шокирующий прогноз по курсу доллара.


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