Жена Медведчука раскритиковала Зеленского: это единственное, что он может делать без согласования со своими хозяевами

Она считает, что в данной ситуации Офису президента не нужно было проводить такую масштабную церемонию празднования Дня Независимости, ведь в стране есть другие – более важные проблемы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на KP.UA.

"Я не смотрела этот концерт. А какую "независимость" праздновали? Страной продолжают управлять из-за океана, украинцы продолжают гибнуть, голодают старики, большинство семей еле-еле сводит концы с концами, миллионы наших граждан ищут работу за пределами страны, чтобы прокормить себя и близких, процветают коррупция и преступность. Вам не кажется, что не с концертов нужно начинать?" – сказал Марченко.

Также она раскритиковала Зеленского за то, что тот раздает звездам звания народных и заслуженных артистов.

"Думаю, это единственное, что он может делать без согласования со своими хозяевами", – отметила кума Владимира Путина.

Ранее Зеленский рассказал о своем самом важном приоритете во время президентства.