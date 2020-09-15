11:23 15.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Жена Медведчука раскритиковала Зеленского: это единственное, что он может делать без согласования со своими хозяевами

Жена одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, украинская телеведущая Оксана Марченко, раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за празднование Дня Независимости.

Жена Медведчука раскритиковала Зеленского: это единственное, что он может делать без согласования со своими хозяевами

Она считает, что в данной ситуации Офису президента не нужно было проводить такую масштабную церемонию празднования Дня Независимости, ведь в стране есть другие – более важные проблемы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на KP.UA.

"Я не смотрела этот концерт. А какую "независимость" праздновали? Страной продолжают управлять из-за океана, украинцы продолжают гибнуть, голодают старики, большинство семей еле-еле сводит концы с концами, миллионы наших граждан ищут работу за пределами страны, чтобы прокормить себя и близких, процветают коррупция и преступность. Вам не кажется, что не с концертов нужно начинать?" – сказал Марченко.

Также она раскритиковала Зеленского за то, что тот раздает звездам звания народных и заслуженных артистов.

"Думаю, это единственное, что он может делать без согласования со своими хозяевами", – отметила кума Владимира Путина.

Ранее Зеленский рассказал о своем самом важном приоритете во время президентства.


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