Зеленский назвал свой главный приоритет во время президентства

В разговоре с журналистом издания глава государства назвал свой главный приоритет во время президентства. Он отметил, что намерен завершить войну на Донбассе и вернуть оккупированные территории страны.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Укринформ.

"Когда я что-то обещаю, это – не просто пустые слова. Окончание войны и возвращение украинских территорий – это мой главный приоритет. И это не какие-то романтические обещания... Мы уже многого достигли. Мы вернули 140 человек из плена. Мы осуществили разведения войск. Там больше не стреляют, почти никто не погибает. За исключением одной смерти, потерь в течение семи недель больше не было. Это все видят, и Европа тоже это видит", - заявил Зеленский.

В тоже время Зеленский отметил, что выполнить предвыборные обещания будет очень непросто. Он также добавил, что на данный момент на территориях ОРДЛО происходит гуманитарная катастрофа, там много зараженных коронавирусной инфекций.

Ранее мы сообщали, что 15 и 16 сентября Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом Австрии Александром ван дер Белленом, канцлером Себастианом Курцом и главой парламента Вольфгангом Соботкой в Австрии.