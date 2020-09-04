12:48 04.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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В Литве проходят военные учения США у границы с Беларусью: все из-за Лукашенко

Американские войска прибудут в Литву в пятницу и пробудут там два месяца - дольше, чем было объявлено ранее. Солдаты будут дислоцированы на границе с Беларусью. Власти Вильнюса утверждают, что учения не имеют ничего общего с ситуацией в восточном соседе.

В Литве проходят военные учения США у границы с Беларусью: все из-за Лукашенко

Американские солдаты переедут в Литву из Польши. По заявлению правительства Литвы, учения были спланированы заранее, они "носят оборонительный характер и не направлены против какого-либо соседа, в том числе и Беларуси". Первые объявления об их поведении появились в июле.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Однако войска прибудут раньше и будут оставаться в Литве дольше, чем планировалось, до начала протестов после президентских выборов в Беларуси.

Силы США - это 500 военнослужащих и 40 транспортных средств, таких как танки Abrams и БТРы Bradley. Они пробудут в Литве до ноября и будут тренироваться на полигоне в Подбродзе. Это в нескольких километрах от литовско-белорусской границы.

14-25 сентября в Литве будет еще больше солдат. По информации литовской армии, в учениях примут участие еще 1000 человек. солдаты, в т.ч. из Франции, Германии, Италии и Польши.

Некоторые СМИ отмечают, что это все-таки ответ на действия Лукашенко в Беларуси.

Ранее Лукашенко заявил, что перехватил тайные переговоры Германии о Навальном.


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