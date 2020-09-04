В Литве проходят военные учения США у границы с Беларусью: все из-за Лукашенко

Американские войска прибудут в Литву в пятницу и пробудут там два месяца - дольше, чем было объявлено ранее. Солдаты будут дислоцированы на границе с Беларусью. Власти Вильнюса утверждают, что учения не имеют ничего общего с ситуацией в восточном соседе.
Американские солдаты переедут в Литву из Польши. По заявлению правительства Литвы, учения были спланированы заранее, они "носят оборонительный характер и не направлены против какого-либо соседа, в том числе и Беларуси". Первые объявления об их поведении появились в июле.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.
Однако войска прибудут раньше и будут оставаться в Литве дольше, чем планировалось, до начала протестов после президентских выборов в Беларуси.
Силы США - это 500 военнослужащих и 40 транспортных средств, таких как танки Abrams и БТРы Bradley. Они пробудут в Литве до ноября и будут тренироваться на полигоне в Подбродзе. Это в нескольких километрах от литовско-белорусской границы.
14-25 сентября в Литве будет еще больше солдат. По информации литовской армии, в учениях примут участие еще 1000 человек. солдаты, в т.ч. из Франции, Германии, Италии и Польши.
Некоторые СМИ отмечают, что это все-таки ответ на действия Лукашенко в Беларуси.
Ранее Лукашенко заявил, что перехватил тайные переговоры Германии о Навальном.
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