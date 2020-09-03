Лукашенко заявил, что перехватил тайные переговоры Германии о Навальном: его не отравили

При этом Лукашенко рассказал, что Беларуси удалось перехватить разговор между Польшей и Германией по поводу Навального, в котором два абонента заявляют, что оппозиционера никто не травил. О этом президент Беларуси заявил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на БелТА.

"Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Беларуси. - ред.) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - заявил Лукашенко.

Ранее эксперт отмечал, что Лукашенко сдал Беларусь Владимиру Путину ради власти в стране.