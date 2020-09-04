Тернополь отказался закрыть школы, кафе и остановить транспорт несмотря на "красную" зону

На заседании местный штаб принял решение сохранить всю сеть общественного транспорта. Все будут ездить с табличкой "Спецтранспорт" и об этом сообщат полицию, люди иметь справки с места работы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на 20 минут.

Городской голова Сергей Надал отметил, что он не закроет школы: "Речь идет о запрете посещения учебных заведений, но мы не можем запретить родителям или детям посещение школ".

"Мы получили очень много звонков. Директора готовы, изменены расписания, входы-выходы открыть. Если ребенок заболеет - на изоляцию должен идти только этот класс", - заявила начальник управления образования и науки горсовета Ольга Похиляк.

"Те субъекты хозяйствования, которые хотят работать, должны гарантировать безопасность посетителей и работников. То есть, четко придерживаться противоэпидемических мероприятий. А полиция усиленно за этим следить", - отметил Надал.

В тоже время полиция не поддержала решение комиссии.

Ранее Надал заявлял, что не даст ввести ограничения в городе.