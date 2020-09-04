Тернополь отказался закрыть школы, кафе и остановить транспорт несмотря на "красную" зону

Тернопольский городской штаб по противодействию эпидемии коронавируса принял решение не вводить жесткие карантинные меры, несмотря на то, город с понедельника будет в "красной" зоне. При этом такое решение не нелегитимное, ведь местная комиссия может только усиливать карантин, а не снимать ограничения.
На заседании местный штаб принял решение сохранить всю сеть общественного транспорта. Все будут ездить с табличкой "Спецтранспорт" и об этом сообщат полицию, люди иметь справки с места работы.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на 20 минут.
Городской голова Сергей Надал отметил, что он не закроет школы: "Речь идет о запрете посещения учебных заведений, но мы не можем запретить родителям или детям посещение школ".
"Мы получили очень много звонков. Директора готовы, изменены расписания, входы-выходы открыть. Если ребенок заболеет - на изоляцию должен идти только этот класс", - заявила начальник управления образования и науки горсовета Ольга Похиляк.
"Те субъекты хозяйствования, которые хотят работать, должны гарантировать безопасность посетителей и работников. То есть, четко придерживаться противоэпидемических мероприятий. А полиция усиленно за этим следить", - отметил Надал.
В тоже время полиция не поддержала решение комиссии.
Ранее Надал заявлял, что не даст ввести ограничения в городе.
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