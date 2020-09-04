12:32 04.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Тернополь отказался закрыть школы, кафе и остановить транспорт несмотря на "красную" зону

Тернопольский городской штаб по противодействию эпидемии коронавируса принял решение не вводить жесткие карантинные меры, несмотря на то, город с понедельника будет в "красной" зоне. При этом такое решение не нелегитимное, ведь местная комиссия может только усиливать карантин, а не снимать ограничения.

Тернополь отказался закрыть школы, кафе и остановить транспорт несмотря на

На заседании местный штаб принял решение сохранить всю сеть общественного транспорта. Все будут ездить с табличкой "Спецтранспорт" и об этом сообщат полицию, люди иметь справки с места работы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на 20 минут.

Городской голова Сергей Надал отметил, что он не закроет школы: "Речь идет о запрете посещения учебных заведений, но мы не можем запретить родителям или детям посещение школ".

"Мы получили очень много звонков. Директора готовы, изменены расписания, входы-выходы открыть. Если ребенок заболеет - на изоляцию должен идти только этот класс", - заявила начальник управления образования и науки горсовета Ольга Похиляк.

"Те субъекты хозяйствования, которые хотят работать, должны гарантировать безопасность посетителей и работников. То есть, четко придерживаться противоэпидемических мероприятий. А полиция усиленно за этим следить", - отметил Надал.

В тоже время полиция не поддержала решение комиссии.

Ранее Надал заявлял, что не даст ввести ограничения в городе.


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