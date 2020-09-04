Евросоюз не исключает санкций по делу Навального: безнаказанность недопустима

"Российское правительство должно сделать все, что в его силах, чтобы тщательно расследовать это преступление в условиях полной прозрачности и привлечь виновных к ответственности. Безнаказанность не может и не будет допущена", - подчеркнул Хосеп Боррелл в заявлении. ЕС призвал Россию в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) для обеспечения беспристрастного международного расследования.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

"Европейский союз призывает к совместным международным ответам и оставляет за собой право принять соответствующие меры, в том числе посредством санкций", - написал Боррелл. Он напомнил, что применение химического оружия запрещено ни при каких обстоятельствах и представляет собой серьезное нарушение международного права и международных стандартов в области прав человека.

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