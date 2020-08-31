12:23 31.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Экс-президент Польши: Лукашенко не повторит историю Януковича

Бывший президент Польши Александр Квасьневский поделился своим мнением по поводу митингов в Беларуси, на которых люди требуют от Александра Лукашенко уйти в отставку.

Экс-президент Польши: Лукашенко не повторит историю Януковича

На вопрос, что, по его мнению, будет делать президент Беларуси в нынешней ситуации, Квасьневский ответил, что "точно не сбежит". – Когда бывший президент Украины Виктор Янукович бежал из Украины, Лукашенко тогда сказал очень важные слова о том, что президент может даже умереть на своем посту, но не сбежать, потому что что бы тогда о нем сказали бы его дети и внуки, - возражал он.

По оценке Квасьневского, у Лукашенко "определенно есть такая решимость", и в то же время "в ней есть и практическое мышление".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на TVN 24.

Квасьневский также отметил, что к демонстрации в Беларуси присоединились белорусские рабочие. - Напомним, белорусская экономика основана на госпредприятиях, и если это разрастется, Лукашенко не только сделает шаг назад, но и будет вынуждена отступить.

Экс-президент Польши напомнил, что встречался с Лукашенко. - В нем есть две натуры, которые я узнал. Одна из них мачо, а другая - довольно прагматичного человек, до которого доходят аргументы. Я не знаю, сколько у него осталось от этого прагматизма, - сказал Квасьневский.

Ранее мы сообщали, что Россия выполняет свои экономические цели в Беларуси.


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