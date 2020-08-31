11:39 31.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246347:labazovych

России важно сделать в Беларуси то, что она сделала в Украине - эксперт

Российская Федерация намерена воспользоваться ситуацией в Беларуси и увеличить свое экономическое влияние в этой стране.

России важно сделать в Беларуси то, что она сделала в Украине - эксперт

Такое мнение высказал эксперт-международник Украинского Института будущего Игорь Тышкевич. Он считает, что Россия действует по украинскому сценарию, который осуществлялся в нашей стране в с 2007 по 2010 год, когда в Украине массово заходил российский бизнес.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"России важно сделать то, что она сделала в Украине с 2007 по 2010 год – массовый приход российского бизнеса. В таком формате какВ с этим можно сработать? Либо слабый Лукашенко, который остался у власти на крови, и его принуждают к миру и интеграции, либо смена на нового президента, которого не воспринимает та же самая правящая вертикаль, элиты. В данном случае госпожа Тихановская идеально подходила, потому что шла без программы, и ожидать лояльности со стороны чиновников среднего звена наивно", — сказал он.

При этом он считает, что для России не выгодна роль Координационного совета оппозиции, ведь тогда роль Кремля будет менее значительной и ситуацией будут руководить внутри Беларуси.

Ранее мы сообщали, что в Беларуси уже есть российские силовики.


Поделиться

Читайте также:
 
Погода на первые дни сентября: чего ждать украинцам Российский шпион на базе НАТО: началось расследование Русские люди с оружием в Беларуси уже есть - эксперт Коронавирус в Украине: снова более 2000 больных, данные за 31 августа
Проишествия
  • 19:00 В Днепре мужчина взорвался в автомобиле
  • 18:54 Греческие самолеты над Средиземным морем были перехвачены Турцией
  • 16:23 В Умани произошли стычки между хасидами и местными жителями
  • 20:28 На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с соратниками Кивы: есть погибшие
  • 13:44 Стрелок из Крайстчерча осужден: беспрецедентный приговор
  • 18:13 В Киеве майор ВСУ сбил курсанток: состояние девушек тяжелое
  • 11:00 В Полиции сообщили, что задержали подозреваемого в поджоге машины журналистов "Схем"
  • 19:42 Спектакль на суде: на слушание дела Ефремова продают билеты за сотни тысяч рублей
  • 14:46 В Индии из-за рухнувшей пятиэтажки под завалами находится до 70 человек
  • 14:50 У Ефремова обнаружили алкоголизм и расстройство личности
  • 13:36 В Киеве установили первый уровень опасности: что нельзя делать жителям
  • 14:12 Дело Ефремова: потерпевшие увеличили сумму морального ущерба
  • 12:53 Талибы в Афганистане напали на спецназовцев: есть погибшие
  • 11:52 Во время поджога мусора женщина сгорела живьём
  • 10:39 Неизвестные сожгли автомобиль украинских журналистов программы "Схемы"
  • 14:38 В Беларуси людей пытают в СИЗО: украинские волонтеры показали доказательства
  • 13:14 В Индонезии "проснулся" вулкан, который выбрасывает облака пепла

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив