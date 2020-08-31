России важно сделать в Беларуси то, что она сделала в Украине - эксперт

Такое мнение высказал эксперт-международник Украинского Института будущего Игорь Тышкевич. Он считает, что Россия действует по украинскому сценарию, который осуществлялся в нашей стране в с 2007 по 2010 год, когда в Украине массово заходил российский бизнес.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"России важно сделать то, что она сделала в Украине с 2007 по 2010 год – массовый приход российского бизнеса. В таком формате какВ с этим можно сработать? Либо слабый Лукашенко, который остался у власти на крови, и его принуждают к миру и интеграции, либо смена на нового президента, которого не воспринимает та же самая правящая вертикаль, элиты. В данном случае госпожа Тихановская идеально подходила, потому что шла без программы, и ожидать лояльности со стороны чиновников среднего звена наивно", — сказал он.

При этом он считает, что для России не выгодна роль Координационного совета оппозиции, ведь тогда роль Кремля будет менее значительной и ситуацией будут руководить внутри Беларуси.

Ранее мы сообщали, что в Беларуси уже есть российские силовики.