Путин может попросту и слить Лукашенко - эксперт

Эксперт считает, что Российская Федерация может и не использовать силу в нынешней ситуации, а просто сделать в будущем ставку на своего кандидата, если Лукашенко все-таки отдаст власть. По его мнению, раньше Россия рассматривала вариант с вторжением в Беларусь, а сейчас совсем другая позиция.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на НВ.

"Путин может попросту и слить Лукашенко. На выборах же ему будет достаточно поддержать выгодного для себя пророссийского кандидата в лице Бабарико или Цепкало. При этом Украина хорошо знакома с высказываниями Цепкало о том, что Крым можно вообще забыть. Так что президент России может и не нарываться на серьезные последствия, вводя войска в другую страну. Он будет действовать иначе", — считает Пионтковский.

В тоже время эксперт предполагает, что белорусский народ впервые за очень долгое время наконец-то поднялся, и не предоставит руке Кремля шанс править в своей стране.

Ранее мы сообщали, что Латвия требует новые выборы в Беларуси.