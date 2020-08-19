13:49 19.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Путин может попросту и слить Лукашенко - эксперт

Российский политолог Андрей Пионтковский поделился своим мнением по поводу ситуации, которая происходит в Беларуси, где проходят в митинги против Александра Лукашенко.

Путин может попросту и слить Лукашенко - эксперт

Эксперт считает, что Российская Федерация может и не использовать силу в нынешней ситуации, а просто сделать в будущем ставку на своего кандидата, если Лукашенко все-таки отдаст власть. По его мнению, раньше Россия рассматривала вариант с вторжением в Беларусь, а сейчас совсем другая позиция.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на НВ.

"Путин может попросту и слить Лукашенко. На выборах же ему будет достаточно поддержать выгодного для себя пророссийского кандидата в лице Бабарико или Цепкало. При этом Украина хорошо знакома с высказываниями Цепкало о том, что Крым можно вообще забыть. Так что президент России может и не нарываться на серьезные последствия, вводя войска в другую страну. Он будет действовать иначе", — считает Пионтковский.

В тоже время эксперт предполагает, что белорусский народ впервые за очень долгое время наконец-то поднялся, и не предоставит руке Кремля шанс править в своей стране.

Ранее мы сообщали, что Латвия требует новые выборы в Беларуси.


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