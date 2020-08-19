Латвия требует новые выборы в Беларуси: в стране не признают Тихановскую президентом

По словам латвийского дипломата, чтобы понять, кому на самом деле принадлежит победа на выборах в Беларуси, нужно провести повторные президентские выборы.

"В лучшем случае мы не знаем на данный момент, каково реальное распределение голосов", - считает Ринкевичс.

Также он утверждает, что ЦИК Беларуси нужно переформатировать, так как комиссия утратила доверие перед белорусами и международным сообществом. В новый Центризбирком должны войти представители гражданского общества и оппозиции.

"Не будем забывать, что это не так просто, как мы иногда думаем со стороны - все ушли, и сразу же начинается новая жизнь. Это также определенный эволюционный процесс", - подчеркнулВВВ Ринкевичс.

Как стало известно ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко допустил роковую ошибку в своем правлении. Он слишком поздно обратился за поддержкой к трудовым коллективам.