12:51 19.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Латвия требует новые выборы в Беларуси: в стране не признают Тихановскую президентом

На политическом и правовом поприще сложно признать победу Светланы Тихановской на президентских выборах в Беларуси. Оптимальным вариантом является проведение нового избирательного процесса, так как голоса Тихановской также могли быть скомпрометированы. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает lsm.lv, передает УРА-Информ.

Латвия требует новые выборы в Беларуси: в стране не признают Тихановскую президентом

По словам латвийского дипломата, чтобы понять, кому на самом деле принадлежит победа на выборах в Беларуси, нужно провести повторные президентские выборы.

"В лучшем случае мы не знаем на данный момент, каково реальное распределение голосов", - считает Ринкевичс.

Также он утверждает, что ЦИК Беларуси нужно переформатировать, так как комиссия утратила доверие перед белорусами и международным сообществом. В новый Центризбирком должны войти представители гражданского общества и оппозиции.

"Не будем забывать, что это не так просто, как мы иногда думаем со стороны - все ушли, и сразу же начинается новая жизнь. Это также определенный эволюционный процесс", - подчеркнулВВВ Ринкевичс.

Как стало известно ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко допустил роковую ошибку в своем правлении. Он слишком поздно обратился за поддержкой к трудовым коллективам.


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