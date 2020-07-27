15:28 27.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Россия отказалась гарантировать соблюдение перемирия на Донбассе

Российская Федерация отказывается гарантировать соблюдение режима прекращения огня, который сегодня, 27 июля официально вступил в силу на Донбассе.

Россия отказалась гарантировать соблюдение перемирия на Донбассе

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отметил, что Россия не является стороной конфликта, поэтому не может гарантировать соблюдение режима прекращения огня.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТАСС.

"На уровне "нормандского формата" (закрепить эту договоренность) - это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на Юго-Востоке Украины", - заявил Песков.

При этом по словам Пескова, договоренность о бессрочном перемирии является существенным и положительным шагом в отношении разрядки напряженности на линии соприкосновения.

Также Пеков добавил, что важным моментом будет, чтобы обе стороны придерживались своих обязательств и договоренностей.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации прокомментировал недавние переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.


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