Россия отказалась гарантировать соблюдение перемирия на Донбассе

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отметил, что Россия не является стороной конфликта, поэтому не может гарантировать соблюдение режима прекращения огня.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТАСС.

"На уровне "нормандского формата" (закрепить эту договоренность) - это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на Юго-Востоке Украины", - заявил Песков.

При этом по словам Пескова, договоренность о бессрочном перемирии является существенным и положительным шагом в отношении разрядки напряженности на линии соприкосновения.

Также Пеков добавил, что важным моментом будет, чтобы обе стороны придерживались своих обязательств и договоренностей.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации прокомментировал недавние переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.