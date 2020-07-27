Россия отказалась гарантировать соблюдение перемирия на Донбассе

Российская Федерация отказывается гарантировать соблюдение режима прекращения огня, который сегодня, 27 июля официально вступил в силу на Донбассе.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отметил, что Россия не является стороной конфликта, поэтому не может гарантировать соблюдение режима прекращения огня.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТАСС.
"На уровне "нормандского формата" (закрепить эту договоренность) - это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на Юго-Востоке Украины", - заявил Песков.
При этом по словам Пескова, договоренность о бессрочном перемирии является существенным и положительным шагом в отношении разрядки напряженности на линии соприкосновения.
Также Пеков добавил, что важным моментом будет, чтобы обе стороны придерживались своих обязательств и договоренностей.
Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации прокомментировал недавние переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.
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