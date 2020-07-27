В Кремле прокомментировали разговор Зеленского и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что разговор президентов Украины и Российской Федерации, носил конструктивный и деловой характер.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТАСС.

"Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательным", - заявил Песков.

Напомним, что телефонный разговор Зеленского и Путина прошел вчера перед началом режима прекращения огня на Донбассе. Стороны согласились, что необходима срочная реализация дополнительных мер по поддержке режима тишины.

Отметим, что несмотря на достигнутые договоренности боевики продолжают обстреливать украинские позиции. Со стороны противника в 00:20 – 00:45 был обстрел подразделения 36 отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Около 9:00 был зафиксирован еще один обстрел со стороны боевиков.