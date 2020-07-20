Назван главный законопроект, которые срочно рассмотрят народные депутаты

"Самый важный вопрос — это законопроект №3658, который урегулирует зеленые тарифы. Мы не успели сократить срок рассмотрения, не хватило всего пары голосов, потому что это был последний вопрос, за который голосовали. Это чисто технический нюанс. Мы сократили до 10 дней. Сегодня мы провели заседание комитета, перед этим собирались правки, из набралось около 1 300. Мы сумели договориться по поводу сокращения самых важных правок", - цитирует депутата УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Также он рассказал, что народные депутаты также должны завтра рассмотреть законопроект про Фонд социального страхования и про оборонные закупки. В тоже время отмечается, что 21 июля Парламент должен рассматривать законопроекты на протяжении трех часов. Точная повестка дня станет известной уже ближе к началу заседания.

Ранее мы сообщали, что в пятницу, 17 июля 2020 года, было закрыто последнее пленарное заседание третьей сессии Верховной рады Украины.