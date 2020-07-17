Депутаты идут на каникулы: Разумков закрыл третью сессию ВР

Начало заседания парламента затянулось на час из-за "формулы Штайнмайера" Начало заседания Верховной рады Украины в среду, 2 октября, затянулось. Оно должно было начаться в 10 утра, однако открылось только через час.

Президент одобрил изменения в Налоговый кодекс по добыче янтаря Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 5 марта, подписал законопроект №2241 "О внесении изменения в статью 252 Налогового кодекса Украины об упорядочении размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря".

Депутаты снова будут голосовать: стала известна дата заседания Стало известно, когда состоится следующее заседание Верховной Рады Украины. Народные депутаты должны собраться в понедельник, 13 апреля.

В Апараті Ради відреагували на поїздку ОТЗЖ в Держдуму У Верховній Раді відзначають, що членів фракції "Опозиційна платформа - За життя" не уповноважували вести переговори в Росії від імені українського парламенту і відрядження їм не оформляли. Про це повідомляє прес-служба парламенту в середу, 11 березня.

Раді пропонують перерахувати пенсії держслужбовцям Комітет з питань освіти, науки та інновацій рекомендує народним депутатам прийняти законопроект №2257-1 "Про внесення змін до деяких законів України про перерахунок пенсій науковим працівникам, державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування та журналістам".

Рада розгляне зміни до мовного закону, - Разумков Верховна рада України розгляне зміни до закону про функціонування української мови як державної. З цього питання є відповідні законопроекти.

Закон про імперативний мандат перепишуть Фракція "Слуга народу" допрацює закон про імперативний мандат. Документ раніше передбачав обов'язок народних депутатів входити у фракції партій, від яких вони пройшли до Верховної Ради.

Рада схвалила допуск іноземних військових на навчання в Україну Верховна рада України в середу ввечері, 4 березня, прийняли законопроект про допуск іноземних військових на навчання в Україну.