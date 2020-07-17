Депутаты идут на каникулы: Разумков закрыл третью сессию ВР

В пятницу, 17 июля 2020 года, было закрыто последнее пленарное заседание третьей сессии Верховной рады Украины. Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объявил о закрытии третьей сессии украинского парламента. Об этом сообщает УРА-Информ, со ссылкой на РБК-Украина.
Стоит отметить, что в конце заседания прозвучал гимн Украины.
"Очередная четвертая сессия ВРУ 9 созыва начнет свою работу во вторник первого сентября 2020 года в 10:00 утра", - отметил Разумков.
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