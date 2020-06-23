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Шмыгаль похвалил Авакова за реформу полиции: вызывает доверие

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поделился своим мнением по поводу реформы в правоохранительной системе.

Шмыгаль похвалил Авакова за реформу полиции: вызывает доверие

По мнению главы Правительства, после реформирования полиция вызывает доверие, а министр внутренних дел Арсен Аваков эффективно ею управляет. Об этом Шмыгаль заявил в эфире телеканала "Первый Западный".

Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.

"Правоохранительная система сегодня, после реформирования, вызывает доверие. Люди обращаются в полицию. Сегодня полиция вообще не та, которой была 5 и более лет назад", - отметил Шмыгаль.

По мнению премьер-министра, правоохранительная система и ее руководитель - это одно целое.

"Нельзя отделить министра, сказать министр плохой, а система - более-менее хорошая. Это одно целое в своем управлении, в своей работе", - отметил Шмыгаль.

Денис Шмыгаль добавил, что результаты отчета министра внутренних дел в Парламенте показывают, что он эффективно управляет правоохранительной системой.

Ранее глава МВД Арсен Аваков попросил у Кабинета Министров выделить его министерству 2,5 миллиарда гривен во время карантинных ограничений. Эти деньги должны пойти на доплаты полицейским, нацгвардийцам и пограничникам.


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