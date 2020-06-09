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Аваков попросил у Шмыгаля 2.5 миллиарда гривен: стало известно на что

Глава МВД Арсен Аваков попросил у Кабинета Министров выделить его министерству 2,5 миллиарда гривен во время карантинных ограничений. Эти деньги должны пойти на доплаты полицейским, нацгвардийцам и пограничникам.

Аваков попросил у Шмыгаля 2.5 миллиарда гривен: стало известно на что

Соответствующую информацию предоставила экспертная организация StateWatch.

"Средства в размере 2,5 миллиарда гривен планируется направить на выплату доплаты в размере до 50% заработной платы военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, обеспечивающим жизнедеятельность населения", - отмечается в заявлении.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Также Арсен Аваковов попросил еще 171 миллион гривен на доплаты медицинским и другим работникам, которые работали с больными на коронавирусную инфекцию, в медицинских учреждениях Министерства внутренних дел.

Соответствующие обращения были направлены на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 27 мая.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский дал иммунитет Авакову до конца текущего года.


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