Рейтинг доверия к Зеленскому падает: последние данные

По итогам социологического опроса центром "Социальный мониторинг" Владимиру Зеленскому не доверяет половина граждан Украины. При этом действующему президенту Украины полностью доверяют 13% опрошенных, скорее доверяют 28,3%, в тоже время скорее не доверяют 25,4% и полностью не доверяют 24,8% опрошенных.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

Председатель правления Украинского института социальных исследований им. А. Яременко Ольга Балакирева поделилась своим мнением по поводу результатов опроса.

"У Зеленского длительное время после избрания держался положительный баланс доверия. Ситуация начала изменяться в январе, и, как вы видите, уже на фоне коронавируса наши последние измерения, которые были в мае и июне, показали изменение этого баланса, и сейчас баланс доверия отрицательный", - отметила она.

Также она добавила, что Зеленский уже показывает путь предыдущих президентов, доверие к которым также стремительно падало после первого года президентства.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский рассказал о том, доверяет ли он Владимиру Путину.