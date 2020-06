Зеленский рассказал, доверяет ли он Путину

"Один з найбільш впливових ділових магнатів Росії в середу заявив, що країна стала" квазімонархіей "- ознака того, як крок президента Володимира Путіна на цьому тижні з розчищення шляху до правління до 2036 року змінив ландшафт російської політики. Не те щоб магнат Костянтин Малофєєв скаржився . Малофєєв, фінансист-націоналіст, який має зв'язки з Кремлем і власний телеканал, десятиліттями агітував за відновлення царського правління. В інтерв'ю The New York Times він сказав, що після низки подій цього тижня він ще ніколи не був ближче до з оей мети ", - пише The New York Times.