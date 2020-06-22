14:15 22.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский рассказал, доверяет ли он Путину

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадской газете "Globe and Mail" ответил на вопрос журналиста о том, доверяет ли он президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Зеленский рассказал, доверяет ли он Путину

Украинский президент, отвечая на вопрос, отметил, что на данный момент еще не определился с тем, можно ли доверять Путину из-за того, что переговорный процесс был фактически заморожен из-за ситуации с пандемией коронавируса. При этом он отметил, что есть некоторые подвижки, ведь состоялось несколько обменов пленными.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

"У меня не было времени решить, верить или не верить Владимиру Путину", - отметил Зеленский. Также он добавил, что привержен вести мирные переговоры с президентом России, при этом отметив, что они "очень запутанны и сложны".

Также Владимир Зеленский назвал обмены пленными маленькими победами, добавив, что для него будет действительно большой победой.

"Может быть, обмен пленными не такая большая победа, но такие маленькие победы делают большую победу возможной, а для нас это возвращение утраченных территорий", - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский угрожал Ирану из-за сбитого самолета компании МАУ над Тегераном.


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