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Верховная Рада приняла неожиданное решение по Вакарчуку: что произошло

Сегодня, 18 июня, Верховная Рада должна была рассмотреть досрочное снятие полномочий народного депутата Святослава Вакарчука.

Верховная Рада приняла неожиданное решение по Вакарчуку: что произошло

Напомним, что 11 июня один из лидеров фракции "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что зарегистрировал в Верховной Раде заявление о сложении с себя депутатских полномочий. В итоге сегодня народные депутаты весьма неожиданно не поддержали решение Вакарчука. Из необходимых 226 голосов набралось только 175.

Об этом пишет УРА-Информ.

Все началось с того, что народные депутаты поддержали подобное заявление со стороны Ольги Бельковой из фракции "Батькивщина". Она выступила перед депутатами и поблагодарила их за работу.

После этого спикер Парламента Дмитрий Разумков сразу же поставил на голосование без обсуждения поставил на голосование постановление о прекращении полномочий Вакарчука. В итоге некоторым депутатам это не понравились, они хотели услышать слова самого депутата, почему он уходит. Начался шум и данное решение не было поддержано.

После этого Дмитрий Разумков сразу объявил перерыв закрыл заседание.

Ранее мы сообщали, что народные депутаты не проголосовали за программу Правительства.


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