Парламент снова не дал иммунитет Шмыгалю и Ко: что произошло

В общей сложности за программу деятельности Правительства проголосовало только 207 народных депутатов. 176 голосов "за" дала президентская фракция "Слуга Народа". Группа "Доверие" дала еще 17 голосов, а "За будущее" – только шесть. Также зеленую кнопку нажали восемь внефракционных депутатов.

Об этом пишет УРА-Информ.

Фракции "Голос", "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа За Жизнь"В не голосовали. Народные депутаты из этих фракций считают, что Шмыгаль и его команда не заслуживают иммунитета и должно уйти в отставку. Напомним, что если бы нашлось 226 голосов или больше, то Кабинет министров имел бы целый год иммунитета, их не могли бы уволить. Однако вспоминая предшественника Шмыгаля Алексея Гончарука – отставка даже в таком случае возможна.

Депутатам не нравится также тот факт, что Арсена Аваков продолжает занимать должность министра внутренних дел. Он также бы получил иммунитет на год.

Представители "Европейской Солидарности" отметили, что уже собрали 80 подписей за отставку Кабинета министров.

Напомним, что сегодня, 18 июня народные депутаты должны рассмотреть еще несколько важных вопросов.