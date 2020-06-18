11:19 18.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245186:labazovych

Парламент снова не дал иммунитет Шмыгалю и Ко: что произошло

Сегодня, 18 июня, народные депутаты в Верховной Раде снова рассматривали программу деятельности Кабинета министров. На решение этого вопроса снова не хватило голосов.

Парламент снова не дал иммунитет Шмыгалю и Ко: что произошло

В общей сложности за программу деятельности Правительства проголосовало только 207 народных депутатов. 176 голосов "за" дала президентская фракция "Слуга Народа". Группа "Доверие" дала еще 17 голосов, а "За будущее" – только шесть. Также зеленую кнопку нажали восемь внефракционных депутатов.

Об этом пишет УРА-Информ.

Фракции "Голос", "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа За Жизнь"В не голосовали. Народные депутаты из этих фракций считают, что Шмыгаль и его команда не заслуживают иммунитета и должно уйти в отставку. Напомним, что если бы нашлось 226 голосов или больше, то Кабинет министров имел бы целый год иммунитета, их не могли бы уволить. Однако вспоминая предшественника Шмыгаля Алексея Гончарука – отставка даже в таком случае возможна.

Депутатам не нравится также тот факт, что Арсена Аваков продолжает занимать должность министра внутренних дел. Он также бы получил иммунитет на год.

Представители "Европейской Солидарности" отметили, что уже собрали 80 подписей за отставку Кабинета министров.

Напомним, что сегодня, 18 июня народные депутаты должны рассмотреть еще несколько важных вопросов.


Поделиться

Читайте также:
 
Шокирующая статистика: сколько украинцев могло бы умереть без введения карантина Революция достоинства: прокурору объявили подозрения Возвращение пандемии коронавируса в Китай: отменено более 1500 авиарейсов Повестка дня в Верховной Раде: азартные игры, референдум, Вакарчук и программа Шмыгаля
Проишествия
  • 13:52 В Одессе погиб пилот при падении самолета
  • 10:50 Погода в Украине покалечила четверых людей
  • 11:39 Возле Винницы пьяная женщина за рулем сбила четырех детей
  • 10:23 Убийство Гандзюк: главного заказчика доставляют в суд
  • 13:38 Обстреляли - так обстреляли: боевики на Донбассе пустились "во все тяжкие"
  • 12:01 Оторванная чека: в карьере под Одессой подорвались люди
  • 09:10 Пьяный Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП: все подробности (ВИДЕО)
  • 12:33 В Миннеаполисе, где убили Джорджа Флойда, могут полностью ликвидировать полицию: что известно
  • 12:06 Сегодня возобновится судебный процесс о катастрофе Malaysia Airlines над Донбассом: что известно
  • 11:52 Мужчина поджег себя под Верховной Радой: он требует отставки Авакова
  • 11:29 В США прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом
  • 13:32 Высокопоставленного украинского чиновника поймали на взятке: что известно
  • 11:48 Стала известна окончательная причина смерти Джорджа Флойда: это многое выясняет
  • 15:47 В Киеве заминировали мост Метро: "минера" уже задержали
  • 10:48 Разборки в стиле 90-х в Броварах: стрельба, раненые (ВИДЕО)
  • 11:35 Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
  • 18:40 Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив