11:56 18.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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В Беларуси пропал главный соперник Лукашенко на президентских выборах: что известно

Один из главных соперников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на ближайших выборах Виктор Бабарико неожиданно пропал.

В Беларуси пропал главный соперник Лукашенко на президентских выборах: что известно

В штабе политика отмечают, что не выходит на связь не только сам Виктор Бабарико, но и также его сын. Сегодня утром, 18 июня, Виктор Бабарико со своим сыном, который руководит группой по выдвижению своего отца кандидатом в президенты, пропали. Они не выходят на связь. По данным нескольких источников они доставлены в Департамент финансовых расследований (ДФР).

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Спутник.

"Сегодня утром Эдуард и Виктор поехали сдавать очередную часть подписей, собранных вами. Сейчас они не выходят на связь, телефоны не доступны. ДФР дверь не открывает, комментариев не дает", – заявили в штабе политика.

На прошлой неделе представители правоохранительных органов провели обыски в Белгазпромбанке, именно там ранее на должности главы банка работал Виктор Бабарико. Обыски, по данным местной милиции, проводились по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации полученных преступных путем средств. В правоохранительных органах отмечали, что есть доказательства того, что Бабарико причастен к делу.

Ранее Александр Лукашенко снова остался недоволен действиями Российской Федерации.


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