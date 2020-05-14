Лукашенко разозлился на Россию: стала известна причина

На этот раз глава Белоруссии отметил тот факт, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне РФ продает газ Беларуси дороже, чем Германии. В Он отметил, что цены поставляемого газа нужно снижать. Об этом Лукашенко заявил на встрече с премьером страны.

"Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65-68, но никак не $127, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем? Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия, что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси", - цитирует Лукашенко УРА-Информ со ссылкой на БЕЛТА.

В свою очередь премьер-министр Беларуси Сергей Румас считает, что Беларусь может договориться с Россией по поводу более справедливой цены на газ.

Ранее Лукашенко заявлял, что он не парится по поводу коронавируса в Беларуси.